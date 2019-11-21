«Неуважительно. Неправильно. Неблагодарно. В такой последовательности». Marca ответило Бэйлу

Испанское издание Marca на обложке свежего номера разместило фотографию сборной Уэльса, празднующей выход на Евро-2020. В центре стоит нападающий «Реала» Гарет Бэйл, держащий флаг страны с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид... В таком порядке!»

«Неуважительно. Неправильно. Неблагодарно. В такой последовательности», — написало издание на обложке.

#LaPortada 'Irrespetuoso. Desacertado. Desagradecido. En ese orden' ? pic.twitter.com/fWIel733R2

Напомним, Бэйл столкнулся с серьезной критикой в Мадриде за свои увлечения: есть мнение, что он считает некоторые из них, в том числе гольф, более важными, чем игру за клуб. Кроме того, у полузащитника в Испании появилось прозвище «Игрок в гольф».

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