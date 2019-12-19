Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в своем Twitter подвел итоги перенесенного матча 10-го тура «Барселона» — «Реал» (0:0).

— Неутешительный результат, но я горжусь тем, что впервые сыграл в «классико», — написал футболист.

После 17 туров команды набрали по 36 очков, однако за счет дополнительных показателей лидируют каталонцы.

Dissapointing result but proud to play my first #ElClasico ?? #FJ21 pic.twitter.com/SSzD8brPkb — Frenkie de Jong (@DeJongFrenkie21) December 18, 2019

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