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«Неутешительный результат». Де Йонг — о ничьей «Барселоны» с «Реалом»

09:55
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в своем Twitter подвел итоги перенесенного матча 10-го тура «Барселона» — «Реал» (0:0).

— Неутешительный результат, но я горжусь тем, что впервые сыграл в «классико», — написал футболист.

После 17 туров команды набрали по 36 очков, однако за счет дополнительных показателей лидируют каталонцы.

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