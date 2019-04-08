Неприятная травма бывшего игрока "Реала". Это жесть

Полузащитник "Бетиса" и бывший игрок "Реала" Серхио Каналес получил травму лодыжки в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (2:1) из-за чего покинул поле на 67-й минуте встречи. 28-летний испанец опубликовал в своем Инстаграме фото своей ноги после игры.

Точные сроки восстановления футболиста не сообщаются.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 42 матчах "Бетиса", забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

"Бетис" с 43 очками располагается на 9-й строчке турнирной таблицы ла лиги.

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