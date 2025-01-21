Непомнящий: «Захаряну надо было поиграть в Португалии или Нидерландах, но не в Испании»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий отреагировал на очередную травму российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Все это надо делать в одном клубе, а не в непривычной атмосфере, когда проблемы с адаптацией, языком и так далее. Моя позиция — немного поторопились с переходом, тем более в испанский чемпионат. Лучше бы было поиграть где-то в Португалии или в Нидерландах, но не в Испании», — заявил Непомнящий в разговоре с «ВсеПроСпорт».

21-летний Захарян пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.