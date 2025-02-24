Непомнящий прокомментировал первый гол Захаряна в этом сезоне

Бывший главный тренер «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал первый гол полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в этом сезоне.

«Меня смутило, что его сняли с игры после первого тайма. Проблема со здоровьем? Вот эта проблема его сопровождает все время пребывания в Испании. У меня вот какие-то такие неприятные мысли по этому поводу. Закончится это когда-нибудь или нет? Я имею в виду, его ли это чемпионат? Там ли ему нужно быть? А то, что он забил наконец, — это просто здорово. Выйти в стартовом составе и забить — это то, о чем можно мечтать», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

23 февраля Захарян вышел в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч 25-го тура ла лиги против «Леганеса» (3:0) и открыл счет на 12-й минуте.

В перерыве Захарян был заменен. По словам представителя футболиста, Геннадия Голубина, игрок покинул поле из-за спазма передней поверхности бедра.