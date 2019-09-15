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Нелсон Семеду: «Барселоне» нужно было дать хороший ответ на ничью»

04:10
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Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду после победы над «Валенсией»​ в 4-м туре чемпионата Испании (5:2) остался доволен игрой своей команды. В прошлом туре каталонцы сыграли вничью с "Осасуной".

— Самое главное это победа, — цитирует Marca Семеду. — Мы провели великолепный матч, это был прекрасный вечер, для нас, для Ансу Фати, для Френки де Йонга, для всех.

Мы должны были дать хороший ответ на ничью в последней встрече. Хотели выиграть, потому что, кроме того, теперь начинается Лига чемпионов, а с победой всегда обреташь уверенность.

Барселона — Валенсия

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