Некоторые футболисты «Барселоны» выступили против очередного снижения зарплаты

Некоторые футболисты «Барселоны» выступили против очередного возможного снижения зарплаты в клубе. В первую очередь, против этого выступили Серхио Бускетс, Жерар Пике и Жорди Альба, сообщает Sport.es..

Ранее стало известно, что «блауграна» хочет снизить зарплаты на 50% почти всем игрокам, кроме тех, кто пришел зимой или недавно продлил контракты, чтобы зарегистрировать новичков.

Напомним, прошлый сезон «Барселона» завершила на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, уступив в борьбе за чемпионство «Реалу».