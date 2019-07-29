Неизвестный попытался атаковать Месси на Ибице. Видео

Форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который проводит отпуск на Ибице, попытался атаковать неизвестный. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7 — mx (@LeooMessi10i) July 28, 2019

Сообщается, что конфликт предотвратил охранник, который преградил путь к Месси. Ранее супруга футболиста Антонелла Рокуццо опубликовала сториз в своем Instagram. На видео видно, что она вместе со своим мужем присутствует на концерте, который проходит на Ибице.

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