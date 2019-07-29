01:33 | Футбол — Испания

Неизвестный попытался атаковать Месси на Ибице. Видео

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Форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который проводит отпуск на Ибице, попытался атаковать неизвестный. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.

Сообщается, что конфликт предотвратил охранник, который преградил путь к Месси. Ранее супруга футболиста Антонелла Рокуццо опубликовала сториз в своем Instagram. На видео видно, что она вместе со своим мужем присутствует на концерте, который проходит на Ибице.

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https://www.sport-express.ru/football/spain

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