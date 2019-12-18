Неизвестные ограбили дом Семеду в день эль-класико

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду стал жертвой ограбления, сообщают испанские СМИ. Это произошло сегодня — в день, когда «Барсе» предстоит сыграть перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании против «Реала».

Как информирует Cadena Ser, у игрока украли часы, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Инцидент произошел около 14.00 по местному времени. В этот момент португальца не было дома.

Матч «Барселона» — «Реал» начнется в 22.00 по московскому времени.