Неизвестные ограбили дом хавбека «Вильярреала» Замбо

Полузащитник «Вильярреал» Андре-Франк Замбо подвергся ограблению, сообщает Mediterraneo. Грабители вынесли вещи из дома 23-летнего игрока на сумму 100 000 евро. В апреле 2019 года бандиты уже нападали на его дом: тогда в нем находились жена и дети, которых бандиты связали, после чего ограбили квартиру.

Замбо-Ангисса стал пятой жертвой грабителей с начала года в Испании. Ранее ограблению подверглись защитники Рамиро Фунес Мори, Эсекиэль Гарай, Габриэл Паулиста и полузащитник Жоффре Кондогбья.