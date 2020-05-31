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Не стал лучшим, но был Особенным. 10 лет назад Моуринью возглавил «Реал»

20:08
Криштиану Роналду и Жозе Моуринью.
Криштиану Роналду и Жозе Моуринью.
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Ровно 10 лет назад, 31 мая 2010 года, португалец Жозе Моуринью был назначен на пост главного тренера «Реала». Специалист пришел в мадридский клуб в статусе двукратного победителя Лиги чемпионов с «Порту» и «Интером».

Моуринью возглавлял «Реал» три сезона. Под его руководством мадридцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Летом 2013 года португалец вернулся в «Челси». На данный момент он руководит «Тоттенхэмом».

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