Не стал лучшим, но был Особенным. 10 лет назад Моуринью возглавил «Реал»

Ровно 10 лет назад, 31 мая 2010 года, португалец Жозе Моуринью был назначен на пост главного тренера «Реала». Специалист пришел в мадридский клуб в статусе двукратного победителя Лиги чемпионов с «Порту» и «Интером».

Моуринью возглавлял «Реал» три сезона. Под его руководством мадридцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Летом 2013 года португалец вернулся в «Челси». На данный момент он руководит «Тоттенхэмом».