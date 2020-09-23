«Не представляю «Барселону» без Лео». Сержи Роберто рассказал, как переживал из-за конфликта Месси с клубом
10:15
Полузащитник «Барселоны» Сержи Роберто рассказал, как волновался по поводу возможного ухода из команды нападающего Лионеля Месси.
— Я, как и все каталонцы, не верил, что Месси может покинуть команду, — приводит Goal.com слова Роберто. — Не могу представить «Барселону» без Лео. Я просто надеялся, скрестив пальцы, что он останется. Месси хорошо тренируется, он — большой профессионал. Не сомневаюсь, что он будет выкладываться ради «Барселоны» на все 100 процентов.
Этим летом Месси направлял в «Барселону» запрос о разрыве контракта, однако позднее объявил, что проведет в команде еще один сезон.
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