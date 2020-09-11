«Не могу дождаться, когда сыграю на «Камп Ноу». Пьянич прибыл в расположение «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич прибыл в расположение клуба, сообщается в официальном Twitter каталонцев.

— Не могу дождаться, когда сыграю на «Камп Ноу». Да здраствует «Барса»! — сказал Пьянич на видео.

Босниец перешел в каталонский клуб летом в обмен на полузащитника Артура. С 23 августа Пьянич находился на самоизоляции, по окончании которой сдал отрицательный тест на коронавирус.