«Не могу дождаться, когда сыграю на «Камп Ноу». Пьянич прибыл в расположение «Барселоны»
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич прибыл в расположение клуба, сообщается в официальном Twitter каталонцев.
— Не могу дождаться, когда сыграю на «Камп Ноу». Да здраствует «Барса»! — сказал Пьянич на видео.
Босниец перешел в каталонский клуб летом в обмен на полузащитника Артура. С 23 августа Пьянич находился на самоизоляции, по окончании которой сдал отрицательный тест на коронавирус.
? Barcelona— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 10, 2020
? Welcome, @Miralem_Pjanic pic.twitter.com/JwqcrrvUjz