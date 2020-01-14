Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал свое назначение. Ранее он заменил на этом посту Эрнесто Вальверде.

— Я не мог представить этого даже в самых смелых мечтах, — цитирует Сетьена официальный сайт «Барсы». — Это очень особенный день, и я хотел бы поблагодарить всех, кто выбрал меня. Я очень воодушевлен этим вызовом и этим проектом. Постараюсь передать мой энтузиазм и мое желание игрокам. Моя цель — выиграть все, что можно и при этом хорошо играть. Считаю, что для достижения победы важно сочетать эти два фактора. В последние годы я наслаждался, наблюдая за игрой Месси. Но это относится не только к нему, но и к команде, его партнерам. Благодаря этому я наслаждался футболом и многому научился у игроков. Теперь я буду иметь удовольствие тренировать их. Уверен, что у нас будут отличные отношения, потому что я прямой и искренний человек.

Последним клубом 61-летнего Сетьена был «Бетис», из которого он ушел после окончания сезона-2018/19. До этого он работал в «Лас-Пальмасе», «Луго», «Логроньесе», сборной Экваториальной Гвинеи, «Полидепортиво» и «Расинге» из Сантандера.