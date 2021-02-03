Названы 5 подозреваемых в утечке данных контракта Месси

Издание Barcelona News назвало список подозреваемых в утечке подробностей контракта капитана «Барселоны» Лионеля Месси. 31 января El Mundo Deportivo опубликовал статью под названием «Контракт, разрушивший «Барселону». В нем утверждается, что соглашение аргентинца с родным клубом пробило серьезную дыру в бюджете «Барсы». В 2017 году Месси подписал четырехлетний контракт, по котором получил порядка 555 миллионов евро.

Среди подозреваемых по делу называется бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу, у которого был конфликт с футболистом. Он уже успел опровергнуть свою причастность к инциденту. Также называется бывший вице-президент клуба Жорди Местре. Они с Бартомеу уже покинули «Барсу» — в 2020 и 2019 году соответственно.

Под подозрением также гендиректор «Барселоны» Оскар Грау, нынешний исполняющий обязанности президента клуба Карлес Тускетс и глава юридической службы Роман Гомес Понти.

Тускетс в 2017 году при подписании контракта Месси занимал пост главы экономической комиссии.

По информации El Mundo Deportivo, сейчас долги «Барселоны» превышают 1 миллиард, из которых 730 миллионов нужно выплатить в короткий срок.

Испанские СМИ утверждают, что Месси был взбешен публикацией его контракта, намерен подать в суд на руководство «Барсы» и рассматривает вариант ухода в другой клуб в конце сезона. «Барселона» же, в свою очередь, может подать в суд на El Mundo Deportivo.