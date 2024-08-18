Навас вспомнил, как выступал в одной команде с Роналду

Бывший голкипер «Реала» Кейлор Навас вспомнил об игре в одной команде с Криштиану Роналду.

«Я не могу сказать ничего плохого о Криштиану. Все его достижения — статус лучшего в мире, «Золотые мячи» — это не просто вытянутые лотерейные билеты», — цитирует Наваса Madrid Xtra.

37-летний Навас на данный момент находится без клуба. За «Реал» он играл с 2014 по 2019 год. 39-летний Роналду играет за саудовский «Аль-Наср». В «Реале» он выступал с 2009 по 2018 год.