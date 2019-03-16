Навас - о попадании в состав на матч с "Сельтой": "Сегодня взошло солнце"

Голкипер "Реала" Кейлор Навас прокомментировал победу в матче 28-го тура чемпионата Испании над "Сельтой" (2:0). Это первая игра после возвращения главного тренера "королевского клуба Зинедина Зидана, который сменил на этом посту Сантьяго Солари.

– Люди, которые говорили, что я плохо тренировался, теперь должны признать, что были неправы, – приводит Marca слова Наваса. – Либо они не знают меня, либо никогда не видели, как я работаю на базе "Реала". Все в клубе все знают, что я хорошо тренируюсь. В конце туннеля всегда есть свет – именно с таким подходом я работаю. Теперь я хочу наслаждаться этим. Каждую неделю усердно тренируюсь, чтобы увидеть себя в составе 11-ти, которых выберет тренер.

Сегодня взошло солнце. Я всегда стараюсь внести свой вклад. Эта ситуация сделала меня сильнее, теперь у меня будет больше желания.

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