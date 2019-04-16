Навас хочет остаться в "Реале" на следующий сезон

Голкипер "Реала" Кейлор Навас признался, что хочет остаться в мадридском клубе на следующий сезон. Ранее сообщалось, что "сливочные" могут продать 32-летнего костариканца. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2020 года.

- Я очень благодарен богу, что он дал мне шанс играть в "Реале", - приводит слова Наваса портал Goal. - Я стараюсь изо всех сил всякий раз, когда у меня появляется возможность играть. Надеюсь, я смогу остаться в "Реале" на следующий сезон. У меня есть контракт. Мы должны подождать и посмотреть, изменится ли там что-нибудь.

Навас выступает за "Реал" с 2014 года. В составе "сливочных" он выигрывал чемпионат Испании, а также трижды становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Навас провел 18 матчей за "Реал", в которых пропустил 19 голов.

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