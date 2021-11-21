Насри подтвердил, что Агуэро завершит карьеру из-за проблем с сердцем

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри подтвердил информацию о том, что его бывший партнер, нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

«Серхио только что прислал мне сообщение, и, к сожалению, это правда, — приводит слова Насри L'Equipe со ссылкой на Canal+. - Мне очень жаль, ведь Агуэро не только хороший футболист, но и хороший человек. Больно, потому что это не его выбор, а вынужденное решение».

30 октября 33-летнему аргентинцу стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании c «Алавесом» (1:1). Его заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии.