Аспас провел 533-й матч за «Сельту» и повторил клубный рекорд
Нападающий «Сельты» Яго Аспас повторил рекорд по матчам за клуб.
Игра против «Атлетико» (1:1) в 8-м туре ла лиги стала для форварда 533-й за клуб из Виго. Он сравнялся с защитником Маноло, который выступал за «Сельту» с 1966 по 1982 год.
Аспас также возглавляет список лучших бомбардиров в истории «Сельты» — 216 голов.
