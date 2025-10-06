Аспас провел 533-й матч за «Сельту» и повторил клубный рекорд

Нападающий «Сельты» Яго Аспас повторил рекорд по матчам за клуб.

Игра против «Атлетико» (1:1) в 8-м туре ла лиги стала для форварда 533-й за клуб из Виго. Он сравнялся с защитником Маноло, который выступал за «Сельту» с 1966 по 1982 год.

Аспас также возглавляет список лучших бомбардиров в истории «Сельты» — 216 голов.