Винисиус заработал 10 фолов против «Мальорки» — это рекорд для игрока «Реала» в чемпионате Испании со времен Иско в 2013-м

На вингере «Реала» Винисиусе сфолили 10 раз в матче против «Мальорки» (0:1) в 20-го тура чемпионата Испании.

Это рекордный показатель для игрока «сливочных» в ла лиге с августа 2013 года. Тогда испанский полузащитник Иско заработал на себе 10 фолов в матче против «Бетиса».

В этом сезоне Винисиус провел 19 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.