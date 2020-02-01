Нападающий «Сосьедада» Виллиан Жозе извинился перед фанатами за то, что хотел уйти в «Тоттенхэм»

Нападающий «Сосьедада» Виллиан Жозе извинился перед болельщиками за то, что хотел уйти в «Тоттенхэм» в минувшее трансферное окно.

— Извиняюсь перед фанатами за то, что происходило в последние несколько дней, — сказал в интервью клубной пресс-службе 28-летний бразилец. — Много чего произошло, и мне нужно извиниться за это перед болельщиками, партнерами по команде и тренером, все эти люди меня поддерживали. Я увидел перед собой отличную возможность уехать и играть в Лиге чемпионов за команду из чемпионата Англии. У меня есть мечта поиграть в АПЛ. Она не сбылась, но я все равно счастлив. Навсегда останусь признателен «Сосьедаду» за то, что он мне дал, за то, что мне позволили вернуться. Теперь мне нужно работать так же, как я работал в последние несколько недель, чтобы вновь заслужить место в составе и вернуть доверие людей.

Во время зимнего трансферного окна в СМИ появлялась информация о том, что «Тоттенхэм» купит Виллиана Жозе, футболист даже остался вне заявки на матч чемпионата Испании против «Мальорки», однако трансфер не состоялся. В сезоне-2019/20 на счету Виллиана 20 матчей за «Сосьедад» и 8 забитых мячей.