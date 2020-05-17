Нападающий «Сосьедада» Исак отреагировал на интерес к нему со стороны «Барселоны»

Нападающий «Сосьедада» Александер Исак прокомментировал информацию о том, что к нему проявляет интерес «Барселона».

— Мало знаю об этом, но для меня, конечно, большая честь, что такой клуб, как «Барселона» мной интересуется, — приводит AS слова Исака. — Мне нравится в «Сосьедаде», мы неплохо проводим сезон. Пока что сосредоточен на выступлениях за эту команду и возможности попасть в еврокубки в следующем сезоне.

На счету Исака 14 голов и 3 результативных передачи в 34 матчах за «Сосьедад» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего шведа в 22,5 миллиона евро.