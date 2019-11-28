Нападающий «Севильи» дисквалифицирован на три матча за оскорбление арбитра

Нападающий «Севильи» Лукас Окампос дисквалифицирован на три матча. В игре с «Вальядолидом» (1:0) он был удален за две желтые карточки, после чего назвал главного арбитра встречи Эдуардо Прието «уродом», сообщает Marca.

Окампос пропустит встречи с «Леганесом» (1 декабря), «Осасуной» (8 декабря) и «Вильярреалом» (15 декабря). В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец провел 13 матчей, в которых забил 5 мячей.

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