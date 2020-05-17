Нападающий «Сельты» оштрафован на 60 тысяч евро за нарушение карантина
12:48
Руководство «Сельты» приняло решение оштрафовать нападающего Пионе Систо на 60 тысяч евро за нарушение карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает El Mundo Deportivo.
Датский игрок самовольно покинул Испанию во время карантина. Футболист отправился на автомобиле на родину во время разгара эпидемии. Позже он открыто заявил, что не выполнял программу индивидуальных тренировок, составленную тренерским штабом «Сельты».
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