Нападающий "Сельты" Гомес – главная цель "Барселоны"

Уругвайский нападающий "Сельты" Макси Гомес по окончании сезона может перейти в "Барселону".

Как сообщает радиостанци Cadena SER, опция выкупа 22-летнего Гомеса – 50 миллионов евро, но в случае вылета "Сельты" из высшего дивизиона чемпионата Испании сумма уменьшится вдвое. После 27 туров клуб из Виго занимает 18-е место в таблице.

Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 35 миллионов евро. Ранее игроком интересовались "Ливерпуль", "Атлетико" и "Вест Хэм".

В текущем сезоне на счету Гомеса 25 матчей за "Сельту" во всех турнирах, 9 голов и 5 результативных передач.