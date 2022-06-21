Винисиус о продлении контракта с «Реалом»: «Хочу остаться в лучшем клубе мира»

Винисиус заявил, что хочет остаться в лучшем клубе мира

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал возможное продление контракта с клубом.

«Я хочу остаться в лучшем клубе мира», — приводит слова Винисиуса Marca.

Ранее сообщалось, что «Реал» и 21-летний игрок согласовали контракт до 2026 года. Зарплата нападающего вырастет с 3,2 миллиона евро в год до 10 миллионов. Отступные Винисиуса составят 1 миллиард евро.

В прошедшем сезоне бразильский футболист забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Действующий контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.