11 ноября, 23:12

Винисиус — болельщикам «Райо Вальекано»: «Вы платите, чтобы смотреть на меня»

Алина Савинова
Нападающий «Реала» Винисиус в матче с «Райо Вальекано».
Фото AFP

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор несколько раз вступал в перепалку с болельщиками «Райо Вальекано» по ходу матча 12-го тура чемпионата Испании, сообщает Marca со ссылкой на Movistar.

Игра команд прошла 9 ноября и завершилась ничьей со счетом 0:0.

Как отмечает источник, фанаты команды соперника во время матча кричали Винисиусу, что он ужасен, на что футболист с улыбкой несколько раз отвечал им: «Не ужасен, вы же знаете». Также болельщики неоднократно скандировали: «Винисиусу — пляжный мяч!». Эта кричалка появилась после того, как игрок занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» в 2024 году.

В одном из эпизодов фанаты снова начали обращаться к Винисиусу, и тот им сказал: «Вы платите за год, чтобы смотреть на меня», вероятно, подразумевая покупку сезонных абонементов.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В этом сезоне 25-летний бразилец провел 16 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи.

Винисиус Жуниор
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • Иньес Андреста

    Интересно, за что его не любят

    12.11.2025

  • Желтый полосатик

    «Вы платите за год, чтобы смотреть на меня» Скромняга))) Неудивительно, что его кумир - КриРо

    12.11.2025

    • Месси — о «Барселоне»: «Я ушел не так, как мечтал»

