Нападающий «Реала» Винисиус продлит контракт с клубом

Нападающий «Реала» Винисиус заключит с мадридским клубом новый контракт с увеличением зарплаты, рассказали источники в команде.

На данный момент футболист получает около 3 миллионов евро в год. Он является одним из игроков с самыми низкими доходами.

Уход таких игроков, как Гарет Бэйл, Иско или Марсело, позволят «Реалу» предложить Винисиусу более высокую зарплату.