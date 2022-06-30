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Сегодня, 15:38

Винисиус — лучший молодой игрок сезона по версии Marca

Карен Саркисян
Корреспондент
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Испанское издание Marca опубликовало список лучших молодых футболистов сезона-2021/22.

В рейтинг вошли игроки, которым на момент старта прошедшего сезона исполнилось не больше 21 года.

Лучшим молодым футболистов сезона был признан нападающий «Реала» Винисиус. Второе место занял форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн. На третьей позиции расположился полузащитник «Барселоны» Педри.

Топ-10 лучших молодых игроков сезона-2021/22:

1. Винисиус Жуниор («Реал»)

2. Эрлин Холанн («Боруссия» / «Манчестер Сити»)

3. Педри («Барселона»)

4. Душан Влахович («Фиорентина» / «Ювентус»)

5. Филип Фоден («Манчестер Сити»)

6. Джуд Беллингем («Боруссия»)

7. Гави («Барселона»)

8. Орельен Тчуамени («Монако» / «Реал»)

9. Антони («Аякс»)

10. Сандро Тонали («Милан»).

Источник: https://www.marca.com/futbol/2022/06/30/62bc59fc46163fe0628b4573.html
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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