Родриго продлил контракт с «Реалом» до 2028 года

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс подписал новый контракт с мадридским клубом, сообщает Marca.

По информации источника, новое соглашение 21-летнего бразильца с «Реалом» рассчитано до 2028 года.

Отмечается, что зарплата нападающего вырастет с четырех до семи миллионов евро в год.

При этом новый контракт предусматривает отступные в размере одного миллиарда евро.

В прошедшем сезоне Родриго забил девять мячей и отдал девять результативных передач в 49 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.