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Сегодня, 08:37

Родриго продлил контракт с «Реалом» до 2028 года

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Родриго Гоэс подписал новый контракт с мадридским клубом, сообщает Marca.

По информации источника, новое соглашение 21-летнего бразильца с «Реалом» рассчитано до 2028 года.

Отмечается, что зарплата нападающего вырастет с четырех до семи миллионов евро в год.

При этом новый контракт предусматривает отступные в размере одного миллиарда евро.

В прошедшем сезоне Родриго забил девять мячей и отдал девять результативных передач в 49 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/07/12/62cdae3e268e3e32068b4582.html
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