Родриго продлил контракт с «Реалом» до 2028 года
Нападающий «Реала» Родриго Гоэс подписал новый контракт с мадридским клубом, сообщает Marca.
По информации источника, новое соглашение 21-летнего бразильца с «Реалом» рассчитано до 2028 года.
Отмечается, что зарплата нападающего вырастет с четырех до семи миллионов евро в год.
При этом новый контракт предусматривает отступные в размере одного миллиарда евро.
В прошедшем сезоне Родриго забил девять мячей и отдал девять результативных передач в 49 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.
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3
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4
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|0
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|
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
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|0
|0
|0-0
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20
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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