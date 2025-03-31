Футбол
31 марта 2025, 14:00

Мбаппе — о жизни за пределами футбола: «Я обычный человек, которому что-то нравится, которого что-то злит»

Алина Савинова

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своей жизни за пределами футбольного поля.

«Помимо того, что я являюсь футболистом, я обычный человек. Я человек, который живет своей жизнью, который видит, что происходит, которому что-то нравится, который о чем-то сожалеет, которого что-то злит. И, в конце концов, я высказываю свое мнение, руководствуясь своими ценностями, которые я считаю полезными для себя и для всего мира», — сказал футболист в интервью La Sexta.

Мбаппе выступает за «Реал» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне 26-летний француз провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись 33 голами. Он повторил достижение Криштиану Роналду и Руда ван Нистелроя по голам в дебютном сезоне за мадридский клуб.

Ранее в своей карьере нападающий играл за такие команды, как «ПСЖ» и «Монако».

