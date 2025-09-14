14 сентября 2025, 07:15

Мбаппе: «Без партнеров не смог бы показать свои лучшие качества. Чувствую себя очень комфортно в «Реале»

Алина Савинова

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от матча против «Реал Сосьедад» в 4-м туре чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев.

«Мы знали, что это будет сложный матч и проверка того, на каком уровне мы находимся на данном этапе сезона. Мы начали игру очень хорошо, потом получили красную карточку, что немного изменило расклад, но мы выстояли. Возвращаемся в Мадрид с тремя очками и первой строчкой в таблице», — приводит пресс-служба «сливочных» слова Мбаппе.

Также футболист прокомментировал свой гол и результативную передачу в этом матче.

«Для меня важно всегда быть полезным команде. Я стараюсь выкладываться на максимум ради клуба и болельщиков. Сейчас забил в характерной для себя манере, но без партнеров не смог бы показать свои лучшие качества. Чувствую себя в этой команде очень комфортно», — добавил он.

«Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги с 12 очками. Следующий матч в чемпионате Испании команда проведет 20 сентября против «Эспаньола».

«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 24 1 4 78-28 73
2
 Реал 29 22 3 4 63-26 69
3
 Вильярреал 29 18 4 7 54-34 58
4
 Атлетико 29 17 6 6 49-28 57
5
 Бетис 29 11 11 7 44-37 44
6
 Сельта 29 10 11 8 41-35 41
7
 Р. Сосьедад 29 10 8 11 44-45 38
8
 Хетафе 29 11 5 13 25-31 38
9
 Атлетик 29 11 5 13 32-41 38
10
 Эспаньол 29 10 7 12 36-44 37
11
 Осасуна 29 10 7 12 34-35 37
12
 Валенсия 29 9 8 12 32-42 35
13
 Жирона 29 8 10 11 31-44 34
14
 Р. Вальекано 29 7 11 11 28-35 32
15
 Севилья 29 8 7 14 37-49 31
16
 Алавес 29 8 7 14 30-41 31
17
 Эльче 29 6 11 12 38-46 29
18
 Мальорка 29 7 7 15 34-47 28
19
 Леванте 29 6 8 15 34-48 26
20
 Овьедо 29 4 9 16 20-48 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.04 00:00 Алавес – Осасуна - : -
5.04 00:00 Атлетико – Барселона - : -
5.04 00:00 Бетис – Эспаньол - : -
5.04 00:00 Хетафе – Атлетик - : -
5.04 00:00 Жирона – Вильярреал - : -
5.04 00:00 Мальорка – Реал - : -
5.04 00:00 Овьедо – Севилья - : -
5.04 00:00 Р. Вальекано – Эльче - : -
5.04 00:00 Р. Сосьедад – Леванте - : -
5.04 00:00 Валенсия – Сельта - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 23
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 18
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 14
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 9
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 9
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 8
И К Ж
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 21 2 5
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 25 2 3
Нобель Менди
Нобель Менди

Райо Вальекано

 18 1 4
Вся статистика

