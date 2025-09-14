Мбаппе: «Без партнеров не смог бы показать свои лучшие качества. Чувствую себя очень комфортно в «Реале»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от матча против «Реал Сосьедад» в 4-м туре чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев.

«Мы знали, что это будет сложный матч и проверка того, на каком уровне мы находимся на данном этапе сезона. Мы начали игру очень хорошо, потом получили красную карточку, что немного изменило расклад, но мы выстояли. Возвращаемся в Мадрид с тремя очками и первой строчкой в таблице», — приводит пресс-служба «сливочных» слова Мбаппе.

Также футболист прокомментировал свой гол и результативную передачу в этом матче.

«Для меня важно всегда быть полезным команде. Я стараюсь выкладываться на максимум ради клуба и болельщиков. Сейчас забил в характерной для себя манере, но без партнеров не смог бы показать свои лучшие качества. Чувствую себя в этой команде очень комфортно», — добавил он.

«Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги с 12 очками. Следующий матч в чемпионате Испании команда проведет 20 сентября против «Эспаньола».