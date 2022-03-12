Бензема: «Я перешел в «Реал» ради трофеев, не думая, что забью так много мячей»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о выходе на 3-е место в списке лучших бомбардиров мадридского клуба.

«Обойти Ди Стефано — мечта, потому что он легенда «Реала», — приводит слова Бензема Marca. — Помню, как он обнял меня на презентации в качестве игрока «Реала». Ди Стефано сказал мне наслаждаться игрой за этот великий клуб. Я очень счастлив оказаться на его уровне, и это дает мне силы подниматься еще выше».

Нападающий отметил, что наслаждается каждым днем, проведенным в Мадриде.

«Я перешел в «Реал» ради трофеев, не думая, что забью так много мячей. Мне всегда хотелось остаться в памяти людей. Думаю, я на верном пути. В Мадриде чувствую себя как дома, мне нравится здесь. Я наслаждаюсь каждым днем», — сказал он.

На счету 34-летнего француза 212 голов в 407 матчах за «Реал». Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.