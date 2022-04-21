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«Не повезло». Бензема — о двух незабитых пенальти в матче с «Осасуной»

Бензема высказался о двух незабитых пенальти в матче с «Осасуной»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о двух своих незабитых пенальти в матче с «Осасуной» (3:1) в 33-м туре чемпионата Испании.

«Спасибо, ребята! Не повезло сегодня», — написал футболист в соцсетях.

Бензема в матче подходил к точке на 52-й и 59-й минутах. В обоих случаях удар отбил вратарь «Осасуны» Серхио Эррера.

34-летний француз больше всех в «Реале» не забил пенальти в ла лиге с сезона-2005/06. На его счету четыре реализованный 11-метровых удара из 11-и.

В сезоне-2021/22 Бензема провел за мадридский клуб 40 матчей во всех турнирах и забил 39 голов.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» оторвался от «Атлетико», идущего на втором месте, на 17 очков. Мадридцы после 33 матчей набрали 78 баллов.

Карим Бензема
Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
3
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
4
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
14
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
15
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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38 тур
19.04 20:00
Мальорка – Алавес
 2 : 1
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 0 : 1
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 2 : 0
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 0 : 0
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 0 : 2
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 1 : 3
21.04 20:00
Леванте – Севилья
 - : -
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
21.04 22:30
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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Карим Бензема

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