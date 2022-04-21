Бензема высказался о двух незабитых пенальти в матче с «Осасуной»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о двух своих незабитых пенальти в матче с «Осасуной» (3:1) в 33-м туре чемпионата Испании.

«Спасибо, ребята! Не повезло сегодня», — написал футболист в соцсетях.

Бензема в матче подходил к точке на 52-й и 59-й минутах. В обоих случаях удар отбил вратарь «Осасуны» Серхио Эррера.

34-летний француз больше всех в «Реале» не забил пенальти в ла лиге с сезона-2005/06. На его счету четыре реализованный 11-метровых удара из 11-и.

В сезоне-2021/22 Бензема провел за мадридский клуб 40 матчей во всех турнирах и забил 39 голов.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» оторвался от «Атлетико», идущего на втором месте, на 17 очков. Мадридцы после 33 матчей набрали 78 баллов.