Бензема: «Думаю, я не мог выступить лучше. Посмотрим, что произойдет с «Золотым мячом»

Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос о «Золотом мяче».

Вчера, 28 мая, 34-летний француз в составе мадридского клуба победил «Ливерпуль» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Думаю, я не мог выступить лучше, — приводит слова Бензама Daily Mail. — В любом случае я горжусь тем, чего достиг. «Реал» преподал урок всему миру. Мы показали, что мы живы, что мы здесь. Посмотрим, что произойдет с «Золотым мячом», потому что у меня есть трофеи и другие достижения на поле».

В прошедшем сезоне нападающий также выиграл чемпионат и Кубок Испании. На его счету 44 гола и 15 передач в 46 матчах во всех турнирах.