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Бензема: «Думаю, я не мог выступить лучше. Посмотрим, что произойдет с «Золотым мячом»

Бензема после победы в Лиге чемпионов ответил на вопрос о «Золотом мяче»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос о «Золотом мяче».

Вчера, 28 мая, 34-летний француз в составе мадридского клуба победил «Ливерпуль» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Думаю, я не мог выступить лучше, — приводит слова Бензама Daily Mail. — В любом случае я горжусь тем, чего достиг. «Реал» преподал урок всему миру. Мы показали, что мы живы, что мы здесь. Посмотрим, что произойдет с «Золотым мячом», потому что у меня есть трофеи и другие достижения на поле».

В прошедшем сезоне нападающий также выиграл чемпионат и Кубок Испании. На его счету 44 гола и 15 передач в 46 матчах во всех турнирах.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10864407/Rio-Ferdinand-says-TRAVESTY-Karim-Benzema-doesnt-win-Ballon-dOr.html
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 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
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 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
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 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
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Карим Бензема

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