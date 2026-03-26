Мбаппе: «Информация о том, что в «Реале» осмотрели не то колено, не соответствует действительности»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе опроверг сообщения о том, что медицинский штаб клуба по ошибке лечил не то колено.

«Информация о том, что [в «Реале»] осмотрели не то колено, не соответствует действительности. Возможно, я несу некоторую косвенную ответственность за эту ситуацию, потому что, когда ты не сообщаешь о своей травме и о том, что происходит, это открывает двери для интерпретаций и все спешат заполнить пробелы.

Сейчас, что касается «Реала», у нас всегда была достаточно четкая коммуникация — или когда я начинал свою реабилитацию в Мадриде, или когда я был в Париже, где меня сопровождали врач, физиотерапевт и тренер по физподготовке клуба, мы работали в Париже, так что с этим нет никаких проблем.

Мы находимся в важный момент сезона. Команда хорошо играла и без меня. Когда я получил травму, я был недоступен, и люди думали, что я был единственным решением, но это не так. Важна команда.

Я никогда не был человеком — ни как личность, ни как игрок, который живет сожалениями. Я сосредоточен на настоящем и ближайшем будущем. Сейчас я чувствую себя хорошо, особенно в отношении обоих коленей, что для меня важно. Отчасти это благодаря моему клубу, который хорошо позаботился о моей физической форме.

Я очень рад быть здесь, быть доступным и полностью готовым. Я готов играть [против Бразилии] и выходить в стартовом составе, если потребуется», — цитирует 27-летнего француза ESPN.

Ранее французское издание RMC Sport, а затем и ряд испанских СМИ 24 марта сообщили, что в декабре 2025 года «Реал» не смог выявить частичный разрыв связок в левом колене игрока, поскольку вместо этого сделал сканирование его здорового правого колена.

Мбаппе сыграл три матча в составе команды, прежде чем у него в итоге диагностировали травму. 31 декабря «Реал» выпустил медицинское заключение, подтвердившее растяжение связок колена, а в марте 2026 года последовало обновление информации, после того как игрок отправился в Париж на дополнительное обследование, что привело к его отстранению от игр более чем на три недели.

Товарищеский матч Бразилия — Франция пройдет в США в четверг, 26 марта, и начнется в 23.00 по московскому времени.

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