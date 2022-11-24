Бензема восстановится от травмы бедра через две недели

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема восстановится может восстановиться через две недели, сообщает As.

По данным источника, форвард начнет предсезонную подготовку под руководство тренерского штаба «Реала». При этом уточняется, что у француза уйдет длительное время на то, чтобы набрать форму.

Ранее у 34-летнего француза была диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, которая не позволила футболисту принять участие в ЧМ-2022.