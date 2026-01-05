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5 января, 06:59

Гарсия после хет-трика в матче «Реал» — «Бетис»: «Особенный вечер. Большое спасибо, мадридцы»

Павел Лопатко

Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия прокомментировал исход домашнего матча 18-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:1), в котором он забил первый гол за основную команду и оформил хет-трик.

«Таким образом начать год... Мой первый гол и мой первый хет-трик на «Бернабеу», особенный вечер. Большое спасибо, мадридцы», — написал 21-летний испанец в соцсети.

Гарсия стал вторым игроком испанской команды в XXI веке, оформившим хет-трик в дебютном матче с голом: аналогичное достижение было у нидерландца Руда ван Нистелроя в сентябре 2006 года в игре против «Леванте».

Гарсия в сезоне-2025/26 в 18 матчах за «Реал» во всех турнирах забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Гонсало Гарсия.«Ливерпуль» и «МЮ» без побед, огненный матч воспитанников «Реала», Лаутаро Мартинес ведет «Интер» к скудетто

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ФК Реал
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Мбаппе отреагировал на хет-трик Гарсии в матче «Реал» — «Бетис»

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3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
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 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
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