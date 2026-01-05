Гарсия после хет-трика в матче «Реал» — «Бетис»: «Особенный вечер. Большое спасибо, мадридцы»
Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия прокомментировал исход домашнего матча 18-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:1), в котором он забил первый гол за основную команду и оформил хет-трик.
«Таким образом начать год... Мой первый гол и мой первый хет-трик на «Бернабеу», особенный вечер. Большое спасибо, мадридцы», — написал 21-летний испанец в соцсети.
Гарсия стал вторым игроком испанской команды в XXI веке, оформившим хет-трик в дебютном матче с голом: аналогичное достижение было у нидерландца Руда ван Нистелроя в сентябре 2006 года в игре против «Леванте».
Гарсия в сезоне-2025/26 в 18 матчах за «Реал» во всех турнирах забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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