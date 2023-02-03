Нападающий «Реал Сосьедад» Серлот признан лучшим игроком месяца в ла лиге
Нападающий «Реал Сосьедад» Александер Серлот был признан лучшим игроком чемпионата Испании в январе. Ему вручили памятную награду, а в киберфутбольный симулятор FIFA 23 добавлена специальная карточка с общим рейтингом 88 OVR.
27-летний норвежец в прошедшем месяце забил 3 гола и помог своей команде одержать 3 победы в 4 матчах.
Он является лучшим бомбардиром своей команды в этом сезоне. На его счету 8 голов в 15 матчах ла лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|19
|16
|2
|1
|39-7
|50
|
2
|Реал
|19
|14
|3
|2
|40-16
|45
|
3
|Р. Сосьедад
|19
|12
|3
|4
|28-18
|39
|
4
|Атлетико
|19
|10
|4
|5
|28-16
|34
|
5
|Бетис
|19
|9
|4
|6
|21-16
|31
|
6
|Вильярреал
|19
|9
|4
|6
|21-14
|31
|
7
|Р. Вальекано
|19
|8
|5
|6
|25-22
|29
|
8
|Осасуна
|19
|8
|4
|7
|18-18
|28
|
9
|Атлетик
|19
|7
|5
|7
|25-20
|26
|
10
|Мальорка
|19
|7
|4
|8
|15-18
|25
|
11
|Альмерия
|19
|6
|4
|9
|23-29
|22
|
12
|Жирона
|19
|5
|6
|8
|26-29
|21
|
13
|Севилья
|19
|5
|6
|8
|21-26
|21
|
14
|Вальядолид
|19
|6
|2
|11
|14-28
|20
|
15
|Эспаньол
|19
|4
|8
|7
|23-29
|20
|
16
|Валенсия
|19
|5
|5
|9
|25-23
|20
|
17
|Сельта
|19
|5
|5
|9
|18-29
|20
|
18
|Кадис
|19
|4
|7
|8
|14-29
|19
|
19
|Хетафе
|19
|4
|5
|10
|16-26
|17
|
20
|Эльче
|19
|0
|6
|13
|12-39
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.02
|23:00
|
Атлетик – Кадис
|- : -
|4.02
|16:00
|
Эспаньол – Осасуна
|- : -
|4.02
|18:15
|
Эльче – Вильярреал
|- : -
|4.02
|20:30
|
Атлетико – Хетафе
|- : -
|4.02
|23:00
|
Бетис – Сельта
|- : -
|5.02
|16:00
|
Мальорка – Реал
|- : -
|5.02
|18:15
|
Жирона – Валенсия
|- : -
|5.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Вальядолид
|- : -
|5.02
|23:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|6.02
|23:00
|
Р. Вальекано – Альмерия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|12
|2
|2
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|16
|2
|2
Новости