Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:56

Нападающий «Реал Сосьедад» Серлот признан лучшим игроком месяца в ла лиге

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александер Серлот.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реал Сосьедад» Александер Серлот был признан лучшим игроком чемпионата Испании в январе. Ему вручили памятную награду, а в киберфутбольный симулятор FIFA 23 добавлена специальная карточка с общим рейтингом 88 OVR.

27-летний норвежец в прошедшем месяце забил 3 гола и помог своей команде одержать 3 победы в 4 матчах.

Он является лучшим бомбардиром своей команды в этом сезоне. На его счету 8 голов в 15 матчах ла лиги.

Футбол
ФК Реал Сосьедад
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
В Кремле призвали «быть проще» и оформлять обычные загранпаспорта
В Европарламенте признали участие НАТО в украинском конфликте
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Куртуа: «Рад, что у рефери хватило смелости удалить Паулисту»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
2
 Реал 19 14 3 2 40-16 45
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 19 9 4 6 21-16 31
6
 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
7
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
8
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
9
 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 19 5 5 9 25-23 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 - : -
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 - : -
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 - : -
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 - : -
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 - : -
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 - : -
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 - : -
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 - : -
5.02 23:00
Барселона – Севилья
 - : -
6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 12 2 2
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 16 2 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости