Нападающий «Реал Сосьедад» Серлот признан лучшим игроком месяца в ла лиге

Нападающий «Реал Сосьедад» Александер Серлот был признан лучшим игроком чемпионата Испании в январе. Ему вручили памятную награду, а в киберфутбольный симулятор FIFA 23 добавлена специальная карточка с общим рейтингом 88 OVR.

27-летний норвежец в прошедшем месяце забил 3 гола и помог своей команде одержать 3 победы в 4 матчах.

Он является лучшим бомбардиром своей команды в этом сезоне. На его счету 8 голов в 15 матчах ла лиги.