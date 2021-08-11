Нападающий «Милана» Кастильехо близок к переходу в «Хетафе»
14:46
Нападающий «Милана» Саму Кастильехо близок к переходу в «Хетафе», сообщает AS.
По информации источника, испанский клуб находится на заключительной стадии переговоров по трансферу 26-летнего испанца.
В сезоне-2020/21 Кастильехо провел 43 матча за «Милан», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/08/11/primera/1628633213_117870.html
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