Нападающий «Милана» Кастильехо близок к переходу в «Хетафе»

Нападающий «Милана» Саму Кастильехо близок к переходу в «Хетафе», сообщает AS.

По информации источника, испанский клуб находится на заключительной стадии переговоров по трансферу 26-летнего испанца.

В сезоне-2020/21 Кастильехо провел 43 матча за «Милан», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.