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Нападающий «Милана» Кастильехо близок к переходу в «Хетафе»

14:46
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Нападающий «Милана» Саму Кастильехо близок к переходу в «Хетафе», сообщает AS.

По информации источника, испанский клуб находится на заключительной стадии переговоров по трансферу 26-летнего испанца.

В сезоне-2020/21 Кастильехо провел 43 матча за «Милан», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/08/11/primera/1628633213_117870.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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