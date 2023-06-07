Месси: «Не знаю, сделала ли «Барса» все возможное для моего возвращения. Есть люди, которые не хотели моего приезда»

Нападающий Лионель Месси поделился мнением о работе «Барселоны» по его возвращению в клуб.

Ранее аргентинец подтвердил, что подпишет контракт с «Интер Майами».

«Считаю ли я, что «Барселона» сделала все возможное, чтобы я вернулся? Я не знаю, это их дела. Не знаю, сделали ли они все возможное. Прежде всего, я знал [о желании клуба] от Хави. Теперь они говорят, что получили разрешение от ла лиги. Но я вам говорю, что не все так просто. Многого не хватало [чтобы я вернулся]. Клуб сегодня не в состоянии подтвердить на 100 процентов, могу я вернуться или нет. И это понятно, учитывая, ситуацию, в которой находится клуб», — сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.

Аргентинского форварда также спросили, если ли в «Барсе» люди, которые не хотели его возвращения.

«Я не знаю. Но наверняка, есть такие люди. Как в свое время были те, кто не хотел, чтобы я оставался и мне пришлось уйти. Они считают, что мое возвращение не пойдет на пользу клубу», — добавил он.

В интервью Месси также рассказал, что не обсуждал с «Барселоной» детали контракта.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. Он выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.