Нападающий «Леганеса» Хуан Крус хочет уйти в декрет

Нападающий «Леганеса» Хуан Крус планирует попросить отпуск по уходу за ребенком из-за нежелания клуба продавать его, сообщает Marca.

По информации источника, клуб хочет получить за 25-летнего испанца не менее 10 миллионов евро, которые указаны в его контракте в качестве отступных. «Райо Вальекано», «Мальорка», «Осасуна», «Сельта» и «Алавес» заинтересованы в игроке, но не готовы платить такую сумму.

Игрок хочет покинуть «Леганес» после вылета клуба из ла лиги, поэтому если ему не позволят уйти из команды, планирует взять декретный отпуск.

В сезоне-2024/25 Крус сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.