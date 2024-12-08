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8 декабря, 23:28

Мбаппе: «Я сломал нос за сборную Франции, а теперь люди говорят, что мне плевать на нее»

Алина Савинова
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, как относится к критике в свой адрес из-за пропуска последних матчей национальной команды.

«На Евро-2024 было полно клеветы и лжи. Меня называли обезьяной, перекладывали на меня ответственность за некоторые неудачи. И я принял все это ради сборной Франции. Я всегда ставил ее на вершину своих интересов. Я делал все, что мог, чтобы представлять сборную как можно лучше. Я сломал нос за эту команду. А теперь люди говорят, что мне плевать на сборную Франции, что я сосредоточен только на «Реале»? Однако я не намерен сдаваться», — приводит As слова Мбаппе.

В ноябре 25-летний футболист пропустил второй сбор национальной команды подряд. Сборная Франции 14 ноября сыграла вничью с Израилем (0:0), а 17 ноября победила Италию (3:1) в Лиге наций.

Этим летом Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента. До этого он выступал за «ПСЖ». Нападающий провел 21 матч за «сливочных» во всех турнирах, отметившись 11 голами и 2 результативными передачами.

Источник: As
Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
6
 Осасуна 16 6 6 4 22-25 24
7
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
16
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 14 2 4 8 13-22 10
20
 Вальядолид 16 2 3 11 11-34 9
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6.12 23:00
Сельта – Мальорка
 2 : 0
7.12 16:00
Лас-Пальмас – Вальядолид
 2 : 1
7.12 18:15
Бетис – Барселона
 2 : 2
7.12 20:30
Валенсия – Р. Вальекано
 0 : 1
7.12 23:00
Жирона – Реал
 0 : 3
8.12 16:00
Леганес – Р. Сосьедад
 0 : 3
8.12 18:15
Атлетик – Вильярреал
 2 : 0
8.12 20:30
Осасуна – Алавес
 2 : 2
8.12 23:00
Атлетико – Севилья
 - : -
9.12 23:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 12 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 13 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

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