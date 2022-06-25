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Сегодня, 11:28

Игуаин: «Реал» — лучший клуб в истории. Играть за него было райским наслаждением»

Игуаин сравнил игру за «Реал» с райским наслаждением
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин поделился воспоминаниями об игре за «Реал». 34-летний аргентинец назвал мадридский клуб лучшим в истории.

«Реал» — лучший клуб в истории, — приводит слова Игуаина La Nacion. — У «Реала» 14 побед в Лиге чемпионов — это рекорд. Попасть в клуб в 19 лет и играть за него до 26 лет для меня было райским наслаждением. Нет ничего больше «Реала».

В составе «Реала» нападающий забил 107 мячей в 190 матчах. С мадридским клубом он три раза становился чемпионом Испании, а также два раза выигрывал Суперкубок Испании и один раз — Кубок Испании.

Источник: https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/gonzalo-higuain-a-corazon-abierto-por-que-nunca-volvio-a-river-el-cuadro-del-cual-es-hincha-la-nid24062022/
Гонсало Игуаин
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Реал
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Игуаин считает, что Бензема заслуживает «Золотой мяч»
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И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
Результаты / календарь
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38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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