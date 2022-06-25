Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин поделился воспоминаниями об игре за «Реал». 34-летний аргентинец назвал мадридский клуб лучшим в истории.

«Реал» — лучший клуб в истории, — приводит слова Игуаина La Nacion. — У «Реала» 14 побед в Лиге чемпионов — это рекорд. Попасть в клуб в 19 лет и играть за него до 26 лет для меня было райским наслаждением. Нет ничего больше «Реала».

В составе «Реала» нападающий забил 107 мячей в 190 матчах. С мадридским клубом он три раза становился чемпионом Испании, а также два раза выигрывал Суперкубок Испании и один раз — Кубок Испании.