Нападающий Гарет Бэйл может продолжить карьеру в «Милане»
«Милан» интересуется нападающим «Реала» Гаретом Бэйлом
Представитель «Милана» Паоло Мальдини общался с агентом форварда «Реала» Гарета Бэйла, чтобы обсудить будущее футболиста, сообщает журналист Руди Галетти.
По данным источника, функционер решил узнать, сколько валлиец хочет зарабатывать в следующем сезоне.
Соглашение 32-летнего игрока с «Реалом» истекает в конце сезона, о продлении соглашения мадридцы пока не сообщали.
В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 5 матчах за мадридцев и забил 1 мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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|
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|12
|2
|40-19
|57
|
3
|Барселона
|28
|15
|9
|4
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|54
|
4
|Атлетико
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|6
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|53-36
|54
|
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|50
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|
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|45
|
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|29
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|11
|8
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|41
|
9
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|10
|10
|9
|42-43
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|
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|10
|8
|11
|29-36
|38
|
11
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|29
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|9
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|36
|
12
|Эспаньол
|29
|9
|9
|11
|35-41
|36
|
13
|Р. Вальекано
|28
|9
|5
|14
|29-34
|32
|
14
|Эльче
|29
|8
|8
|13
|30-40
|32
|
15
|Хетафе
|29
|6
|11
|12
|27-33
|29
|
16
|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|
17
|Кадис
|29
|5
|12
|12
|25-41
|27
|
18
|Мальорка
|29
|6
|8
|15
|26-49
|26
|
19
|Алавес
|29
|5
|7
|17
|23-48
|22
|
20
|Леванте
|29
|3
|10
|16
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|19
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38 тур
|2.04
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|2.04
|17:15
|
Леванте – Вильярреал
|- : -
|2.04
|19:30
|
Сельта – Реал
|- : -
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Алавес
|- : -
|3.04
|15:00
|
Атлетик – Эльче
|- : -
|3.04
|17:15
|
Бетис – Осасуна
|- : -
|3.04
|19:30
|
Валенсия – Кадис
|- : -
|3.04
|19:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -
|3.04
|22:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|4.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Эспаньол
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|22
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|23
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
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|1
|6
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