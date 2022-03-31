Нападающий Гарет Бэйл может продолжить карьеру в «Милане»

Представитель «Милана» Паоло Мальдини общался с агентом форварда «Реала» Гарета Бэйла, чтобы обсудить будущее футболиста, сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, функционер решил узнать, сколько валлиец хочет зарабатывать в следующем сезоне.

Соглашение 32-летнего игрока с «Реалом» истекает в конце сезона, о продлении соглашения мадридцы пока не сообщали.