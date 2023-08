Нападающий «Динамо» Федор Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну дал советы полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну для жизни в Испании.

— Какие главные советы дашь Арсену в Испании?

— Главное — здоровье, без травм. Будем смотреть и болеть. Арсена все любят, переживают. Очень хотели, чтобы этот трансфер произошел, поэтому желаю ему всего самого доброго.

— Как правильно вести себя Арсену, как ему одеваться? Были только в музее Balenciaga, но Арсену не очень.

— Я не понимаю, как он оттуда вышел. Думал, что вы его там оставите, как пример, как не нужно одеваться. Не попал еще в магазин? Так зачем они тебе в Испании? Там же главное — футбол, ты же за ним ехал. Магазины в Москве были гораздо лучше, чем в Сан-Себастьяне. Будем следить за Арсеном. Все реально искренне ему этого желали и переживаем, и это самое главное. Слава Богу, что это произошло.

— Ты набрал Мендесу (нападающий «Реал Сосьедад». В 2020 году был одноклубником Смолова в «Сельте», — Прим. «СЭ») по поводу Арсена?

— Я написала Браису. Он сказал, что он take care of this kid [позаботься об этом ребенке]. Так что у тебя есть там один чувачок, Браис Мендес, левша. Я уже ему написал, чтоб он заботился о тебе. Он покажет что, кого, где, какие рестораны, но nightlife [ночная жизнь] — нет.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.