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Нападающий Диего Коста близок к возвращению в «Райо Вальекано»

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Испании Диего Коста может продолжить карьеру в ла лиге, сообщает Marca.

По данным источника, 33-летний футболист близок к переходу в «Райо Вальекано». Ранее он уже играл за команду в сезоне-2011/12.

Стороны заключат контракт по схеме «1+1». Получать он будет 1,5 миллиона евро за сезон.

Последним клубом форварда был «Атлетико Минейро», который он покинул в начале этого года. Он не появлялся на поле в официальных матчах команды с декабря 2021 года.

Диего Коста
ФК Райо Вальекано
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