Холанн не согласился переходить в «Манчестер Сити», так как хочет играть в «Реале» с Мбаппе

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн покинет дортмундский клуб летом, сообщает журналист Мирко Калемме в Twitter.

По информации источника, 21-летний норвежец не дал согласие на переход в «Манчестер Сити», так как хочет играть за «Реал» в паре с нападающий «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Отмечается, что такой вариант продолжения карьеры является приоритетным для Холанна.

При этом мадридский клуб нацелен на переходы обоих нападающих.

В нынешнем сезоне норвежец забил 23 мяча и отдал пять результативных передач в 24 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. На счету 23-летнего француза 28 голов и 20 передач в 38 встречах за «ПСЖ».