Ямаль пропустит 2-3 недели из-за растяжения связок правой лодыжки

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль пропустит 2-3 недели из-за растяжения связок правого голеностопа, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард каталонцев Роберт Левандовски из-за повреждения поясницы выбыл на 10 дней.

Ямаль в этом сезоне провел за сине-гранатовых 16 матчей, забил 6 голов и отдал 8 передач во всех турнирах. На счету Левандовски 19 голов и 2 результативные передачи в 17 играх.